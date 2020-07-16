新冠肺炎︰東京新症再創新高　美軍首傳染沖繩人

日本東京都知事小池百合子周四（16日）公布，當日都內新增286宗新冠肺炎病例，再創單日新高，將緊急退出重振旅遊的計劃。駐沖繩美軍的相關感染人數則上升至138人，縣內一名8旬的士司機在進出美軍基地後染疫，為駐當地美軍傳染本土居民的首例。

全國緊急狀態宣言在5月下旬解除後，東京都感染人數反彈。小池周四表示，病例數字急增，是與近日檢測數增至迄今最多的4000多次有關。東京都政府周三（15日）已將疫情警惕指標上調至最高級別的「疫情正在擴大」，呼籲都民若非必要勿前往他縣。

但經濟再生擔當相西村康稔周四仍就重振本地旅遊的「Go To Travel」計劃開會，引起批評。國土交通相赤羽一嘉表示，政府擬於下周三（22日）如期推行該計劃，但把來往東京的旅行排除在外。

位於沖繩的美軍普天間基地，則再多兩人染疫，相關病例增至138宗。沖繩知事玉城丹尼周四公布，一名曾經常進出美軍漢森軍營的80多歲的士司機，周二（14日）開始發燒，周三（15日）入院後確診，情況不嚴重。