男童擺攤賣物籌款　錢箱被盜引網民迴響

英國一名5歲男童近日設立小攤檔，售賣雞蛋、芝士、肥皂等物，並放置錢箱供購買者隨心付款，一心將賺得款項留作捐獻之用。豈料，他周二（14日）發現貨物及有40英鎊（約390港元）的錢箱不翼而飛，令他非常失望。一名古董專家得悉後，在Twitter上載男童擺攤的照片及講述其遭遇，結果引來網民支持男童的熱烈迴響。

善心男童克萊爾（Harry Clare）的父母經營出租營地，他平時負責照顧養在營地的30多隻雞和一些羊。克萊爾的35歲母親羅西指，兒子有次看過關於售貨員的書籍後，決定將來當售貨員，並於今年3月在營地旁設立小攤檔。

克萊爾每日上學前檢拾雞蛋和榨羊奶，然後連同羅西用羊奶自製的肥皂及唇膏放在攤檔售賣，到晚上就會點算賣了多少物品及收益，「生意」好的話，每日賺到10至15英鎊（約100至150港元），最好一日更多達60英鎊（約580港元）。

克萊爾周二發現錢箱和售賣的物品全被偷去後很不開心，不明為何有人會偷別人的東西，在附近開店的著名古董專家瑟雷爾（Philip Serrell）知悉後，在Twitter上載克萊爾站在攤檔旁的照片讚揚他，並譴責偷錢箱的人。

貼文不足一日已有2.8萬人轉發，克萊爾更收到數百則來自國內外網民的打氣留言，又或提出捐錢給他，讓他可以繼續開檔。他明言不會放棄當售貨員的理想，因為想繼續賣媽媽製作的肥皂。