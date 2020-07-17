17歲天才將棋士藤井聰太　成最年輕獲頭銜選手

藤井聰太（左一及小圖）成為日本將棋界最年輕獲頭銜選手。

日本史上最年輕的職業將棋士藤井聰太，周四（16日）在將棋界8大頭銜之一的「棋聖戰」中，擊敗36歲的渡邊明，成為日本將棋界最年輕獲頭銜選手，刷新了30年前的紀錄。

下周日（19日）將滿18歲的藤井聰太在棋聖戰拿下第4局，最終以3比1擊敗日本當前將棋界的頂尖選手渡邊明，獲得棋聖頭銜。渡邊明丟失棋聖後，還擁有棋王、王將二冠頭銜。

藤井聰太以17歲11個月之齡，成為最年輕將棋八大頭銜之一的棋聖頭銜獲得者，刷新現年48歲屋敷伸之在1990年創下的紀錄，當時他以18歲6個月之齡贏得棋聖戰。

藤井聰太表示，他非常高興獲得棋聖頭銜︰「老實說，現在還沒有什麼真實感。」他又稱，不知道自己創下最年少紀錄，但很高興能贏得比賽。藤井聰太亦正在挑戰他的第2個將棋頭銜「王位」，在7局比賽中，他目前以2比0領先，下月4日和5日將進行第3局。

出生於愛知縣的藤井聰太在2016年10月以14歲成為最年輕的職業將棋士，之後更打破了一連串紀錄，包括出道後連續29場比賽奪冠，是日本將棋史最長連勝紀錄的保持者。