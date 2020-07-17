新冠肺炎：俄否認竊取疫苗研究成果　稱西方國家抹黑

俄方自稱在新冠病毒疫苗的研究處於領導地位。

英國、美國和加拿大周四（16日）齊聲指控與俄羅斯情報機關有聯繫的黑客組織，試圖竊取新冠病毒疫苗的研究成果，俄羅斯政府加以否認，更反指西方國家企圖抹黑俄國在研發新冠疫苗的領先地位。

英國國家網絡安全中心（NCSC）發布一份報告，指俄羅斯黑客組織APT29鎖定美國、英國和加拿大的疫苗研究與開發組織，運用多種工具和技術，包括魚叉式網絡釣魚（Spear Phishing）和惡意程式等，以圖竊取新冠病毒疫苗的研究成果。報告亦獲後美國和加拿大當局支持。

俄羅斯克里姆林宮否認英國的有關指控，總統發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）稱指控不能接受，並說不知道是誰入侵英國藥品公司和研究中心，只能夠說俄羅斯與這些黑客無關。

俄政府轄下的「俄羅斯直接投資基金（RDIF）」行政總裁德米特里耶夫（Kirill Dmitriev）亦稱，有關俄國黑客入侵西方國家藥廠的指控，是有人因害怕俄國在新冠病毒疫苗研發上的成功，而企圖詆譭俄國；因為俄羅斯所研發的疫苗可能是最快推出市場和最有效的。

德米特里耶夫又指，俄方並沒有必要從英國牛津大學竊取任何東西，因為與牛津合作研發新冠疫苗的英國製藥公司AstraZeneca，正在與RDIF旗下的R-Pharm公司洽談在俄生產牛津研發的疫苗，而所有相關資料都已交給R-Pharm。