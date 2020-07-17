南韓統計︰金正恩上半年僅現身19次　執政以來最少

朝鮮半島局勢陰晴不定，北韓領導人金正恩難測的行動亦是關鍵因素之一。南韓統一研究院周四（16日）發表報告，顯示內金正恩在今年上半年內，公開露面的次數僅得19次，創下他2012年執政以來歷年同期的最低紀錄。

統計顯示，金正恩履新後於2013年上半年，公開現身活動近100次；在2017至2019年，則降至年均40至50次。金正恩在今年4月曾「神隱」20天，期間外媒屢次傳出他病重甚至死亡的消息，惟他其後在5月初現身打破傳聞；但仍有傳言估計他曾接受心臟手術。

南韓統一研究院分析，金正恩是因應新冠肺炎疫情風險，今年盡減少公開活動。當局續指，若全球疫情短期內仍難平息，金正恩下半年的公開活動將繼續受限，但參加相對較小規模會議等的公開活動將持續。

報告指，從金正恩今年公開活動的領域來看，參觀軍事演習、視察部隊等軍事活動佔55.6%，共10次；參謁錦繡山太陽宮、出席勞動黨中央委員會政治局會議等政治活動4次，觀看春節演出、出席平壤綜合醫院等社會和文化活動3次；經濟活動僅1次。報告分析，軍事活動佔多，也有可能是因為軍事活動參加者更易篩選和控制，疫情風險較低。