新冠肺炎：國藥集團第3期疫苗臨床試驗　阿布扎比展開

全球多間藥廠正致力研發新冠肺炎疫苗，目前至少有4項疫苗研發計劃取得成果，包括中國國營的國藥集團。阿聯酋首都阿布扎比政府周四（16日）宣布，國藥集團在當地展開第3期疫苗臨床試驗，將招募共1.5萬名測試者。

今次臨床試驗是由國藥集團旗下的中國生物技術股份有限公司，偕阿聯酋科技巨頭G42集團及阿布扎比衞生部門合作展開。G42健康護理業務的行政總裁科希（Ashish Koshy）指，研究已於周三（15日）開始，選址在阿聯酋是因為當地有來自200國的人居住，並宣稱是全球最早進入第3期臨床試驗的新冠肺炎滅活疫苗（inactivated vaccine）。

阿聯酋的新冠病毒臨床管理委員會主管阿爾卡比（Nawal Alkaabi）表示，將在未來3至6個月招募共1.5萬名測試者，年齡要求介乎18至60歲，沒有嚴重的潛在健康問題及未曾患上新冠肺炎。

此外，美國生物科技公司Moderna周二（14日）公布，與美國國家衞生研究院合作研製的新冠肺炎疫苗，將在本月27日進入最後階段的人體測試，約3萬名美國人接受測試，2022年10月完成研究前料有初步結果。德國生物技術公司BioNTech與美國藥廠輝瑞合作的疫苗，亦將在3萬人身上進行第3期臨床試驗；而英國牛津大學的疫苗在1000人身上測試後，成功產生抗體與殺手T細胞對抗病毒。