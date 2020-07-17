新冠肺炎︰維省新症連續2天破紀錄　新省復推限聚令

澳洲維多利亞省周五（17日）新增428宗新冠肺炎確診，為連續兩天創下單日新高；省內同日錄得多3宗死亡病例。毗鄰的新南威爾士省連日來亦有多宗社區感染個案，當局周五宣布，將於下周五（24日）起恢復嚴格限聚令，以防疫情反彈。

維省省長安德魯斯（Daniel Andrews）形容，現時澳洲經歷的並非「尋常冬季」，呼籲民眾恪守社交疏離指引。他宣布將增加檢測站，又規定在離開居住社區做運動的人士可被罰款1600澳元（約8670港元）。維省衞生部長米卡科斯（Jenny Mikakos）亦強調，民眾應減少外出活動，遵守規則，以熬過疫情。

新南威爾士省周五錄得5宗新症，但酒店群組感染個案仍未平。省長貝雷吉克莉安（Gladys Berejiklian）宣布，酒店賓館不得接待多於10人的群組、婚禮賓客上限收緊至150人、喪禮人數上限則為100人；又不排除將在家聚人的人數上限也降至10人。她指，措施將於下周五生效，好讓企業有時間準備。