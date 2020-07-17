新冠肺炎︰確診病例破100萬　全球第3多

東南亞的新冠肺炎疫情反覆，其中印度感染人數在周五（17日）突破100萬，確診數僅位列美國和巴西之後。另外，柬埔寨同日新增5宗輸入病例，其中包括2名美國外交官。菲律賓則宣布，將於下月1日起放寬入境限制，容許持有長期簽證的外國人入境。

柬埔寨衞生部公布，2名染疫的美國人是美國駐柬大使館外交官，經南韓轉機，在周三（15日）持外交簽證入境，目前正在館內接受治療。另外3宗輸入個案均為柬埔寨人，但他們均是搭乘周三的航班，從美國飛抵柬埔寨。涉事2班航班的其餘百多名乘客均需接受隔離觀察。截至周五，柬埔寨累計有171人確診。

菲律賓實施嚴格入境限制以作防疫，至今終逐步放寬，以恢復經濟。總統杜特爾特的發言人羅克（Harry Roque）周五公有，持長期簽證、在菲律賓居住或工作的外籍人士，自下月1日起可入境，但抵埗後仍需接受隔離。抗疫專責組補充指，當局現時仍不會受理新的簽證申請；而考慮到機場容量上限，入境航班會讓本國公民優先登上。

印度周五新增近3.5萬宗確診，累計已有近100.4萬人染疫，其中25602人病死。政府為防疫已下達嚴格封城令，惟不少民眾仍無視禁令外出。專家又指，國內相信有大量無病徹的隱形患者，故實際感染數字相信會更高。