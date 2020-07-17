外交部：若水庫遇襲　將攻擊亞美尼亞核電廠反制

阿塞拜疆國防部公開被擊落的亞美尼亞無人機殘骸。

阿塞拜疆與亞美尼亞周日（12日）起在邊境地區爆發衝突，至今有15名士兵及1名平民死亡。兩國周四（16日）互相指摘對方襲擊境內村落，阿塞拜疆更揚言若亞美尼亞攻擊其水庫，就會向亞美尼亞的核電廠施襲還擊。

阿塞拜疆國防部指，周四再有一名士兵陣亡，警告若國內的水庫或其他戰略設施遇襲，將會攻擊亞美尼亞境內的核電站，對方不應忘記阿塞拜疆的最新導彈系統，能以高準確度擊中核電站，為亞美尼亞造成重大災難。同日，阿塞拜疆軍方在北部邊境擊落一架亞美尼亞無人機，相信它當時進行偵測任務。

亞美尼亞外交部則指，區內及國際社會亦應擔憂阿塞拜疆威脅炸毀核電廠，指摘阿塞拜疆軍隊在戰場失利於是開始清洗亞美尼亞村落，有意地攻擊民用設施及平民，移動時以村民為人盾。有記者則指出，阿塞拜疆邊境亦有村落遇襲，部分房屋損毀，民眾稱有火箭炮落入寓所後花園。

同日，阿塞拜疆總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）辭退外長馬梅德亞羅夫（Elmar Mammadyarov），批評對方表現不佳，與亞美尼亞作無意義談判，並宣布由教育部長巴亞莫夫（Jeyhun Bayramov）接任。