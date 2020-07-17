駐外英軍涉與已婚情婦幽會　違隔離令受查

英媒報道，該國軍方一名海外屬地抗疫的最高負責人兼陸軍少將，被揭違反隔離令與一名已婚婦人幽會，周三（15日）起接受軍方調查，期間毋須停職。軍方拒絕置評，有消息指，軍方正調查他有否違反隔離令，其婚外情則未違軍隊任何規定。

涉事的51歲高級陸軍指揮官瓊斯（Rupert Jones）承認與一名已婚女子有染，他本身與結婚23年的47歲妻子育有3名16至20歲的子女，並已搬離價值150萬英鎊（約1457萬港元）的居處。據報其情人不隸屬軍方，已與丈夫分開。

瓊斯戰績顯赫，曾是英國駐伊拉克部隊最高指揮官，領導打擊回教極端組織「伊斯蘭國」（IS）行動；目前負責領導軍隊在福克蘭群島和加勒比海等英國海外屬地抗疫。他在3月24日，即英國實施封鎖實施第2天，曾在Twitter呼籲民眾遵守居家隔離。

此前，推動封城令的傳染病專家費格森（Neil Ferguson）5月時亦被揭違反封城令，邀已婚情人至家中幽會，結果在受壓下辭職。首相約翰遜高級幕僚甘明斯亦因離開倫敦寓所出行400公里受猛烈批評。