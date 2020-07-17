梵蒂岡要求主教須就兒童性侵報警　惟成效惹疑

方濟各積極打擊神職人員性侵事件。（Getty Images 圖片）

近年多國揭出天主教會神職人員的性侵醜聞，梵蒂岡周四（16日）宣布新指引，要求世界各地所有主教需向當地警方舉報有關神職人員涉及性侵事件。然而，新指引並非受正式納入教會法，毋須硬性執行，因此有人批評約束力不足。

新指引下，梵蒂岡促請所有主教，就算所屬教區的國家並無明文規定，亦需舉報所有性侵個案，以保障涉事未成年人士。另外主教需調查所有可疑個案或匿名舉報個案，而不要置若罔聞。

新指引提到，對未成年人士的罪行包括性侵、拍色情影片、涉及性的對話或提議；又要求教區不要以一貫手法處理，即將涉事神職人員調往其他分區、地區或國家了事。指引提到除非證明性侵者確切不存在，或受害人已成年，否則必須舉報。

梵蒂岡保護兒童委員會成員指，新指引有助在未有完善體制處理性侵兒童案件的國家帶來正面影響。然而，協助的教會性侵受害人組織稱，新指引雖然是向前邁進一步，但只是踏前了一小步。

在過去30年來，成千上萬的受害人指控神職人員性侵，3位教宗自上任來一直處理。其中現任教宗方濟各積極取締，去年推出教會法首次要求主教，將有關指控神職人員性侵犯的事件向上級匯報。