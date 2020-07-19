環球時興︰行善掀風潮　關節炎老婦挑戰百日彈琴

英國二戰退役老兵穆爾爵士（Sir Tom Moore）為疫情步行籌款引起極大迴響，行善挑戰一時蔚為風潮。蘇格蘭老人院一名98歲的老婦早前亦受啟發，展開連續100天彈琴籌款的挑戰，終在周六（18日）完成壯舉，為醫護籌得10700英鎊（約10.4萬港元）。

98歲的帕克（Rebecca Parker）是一名退休教師，現居於南拉納克郡一間安老院。她少時受琴手母親薰陶而學習音樂，聽聞穆爾事迹後決定善用自己的技能來為疫情下的社區出一分力。帕克籌得的善款，將捐予國家衞生事務局（NHS）的南拉納克郡健康基金。

患有關節炎的帕克自3月至今，已堅持連續100天彈奏蘇格蘭樂曲，她受訪時稱︰「我沒法抬頭看譜，所以我只彈奏我還記得的曲子。」疫情下的安老院職員壓力沉重，其中一名職員哈蒂（Kathryn Hattie）大讚帕克的琴聲為所有人打氣，讓「我們有所寄託」。

除了帕克，受老兵穆爾啟發的人不少，其善舉已帶起潮流。蘇格蘭行動不便的90歲老婦派恩（Margaret Payne）、約克郡9歲腦癱男童韋勒（Tobies Weller），均效法穆爾展開長程步行籌款。俄羅斯97歲老婦科爾涅娃（Zinaida Korneva）則以講述軍旅生涯故事的形式，同為當地醫護籌款。