新冠肺炎：復甦基金未達共識　歐盟峰會加時一日

歐盟領袖上周六（18日）在比利時布魯塞爾召開特別會議，27個成員國未能就總值1.85萬億歐元（約16.39萬億港元）的經濟復甦基金及預算案達成共識，於周日（19日）延長會議多一日。

自新冠肺炎疫情爆發後，今次是歐盟領袖首次面對面會面。疫情令多國經濟衰退，預計歐盟經濟今年會萎縮8.3%，成員國為挽救經濟，提出7500億歐元（約6.65萬億港元）的經濟復甦基金方案，以及為期7年、達1.1萬億歐元（9.75萬億港元）的財政預算案。

南北國家對方案出現嚴重分歧，荷蘭、奧地利、瑞典及丹麥4個嚴謹處理財政的「節儉」國家，認為要嚴格控制支出，憂慮受惠國會將資金用作其他用途，無法追蹤資金流向，因此避免直接援助經濟受到疫情嚴重打擊的國家，例如西班牙及意大利。意大利總理孔特形容會議談判激烈，歐洲被「節儉」國家勒索，指各國必須在周日達成共識。

歐洲理事會主席、會議主持人查爾斯‧米歇爾提出修訂案，計劃縮減補助金比例及加大借貸比例，並提議煞停成員國有權否決已發放救濟金的機制。

另外，二十國集團（G20）財長及央行官員周六召開視像會議，同意下半年決定是否延長12月到期的最貧困國家債務暫緩還款期；並承諾繼續採取一切工具，保障人民的生活、就業和收入，支持全球經濟復甦，增強金融體系的抗風險能力，同時防範下行風險。