新冠肺炎：墨爾本強制戴口罩　藥房賣斷市

澳洲維多利亞省新冠肺炎疫情持續，周日（19日）公布363宗新症，3人死亡；全省累計5969人染疫，38人死亡。省長安德魯斯宣布重災區墨爾本及米切爾郡的民眾外出必須戴口罩，違令者罰款200澳元（約1085港元）。口罩令頒布後，墨爾本多間藥房口罩賣斷市，逾百人排隊購買。省衞生部長米卡科斯延長維省緊急狀態令至8月16日。

安德魯斯指，維省5月中以來有80%確診病例來自工作場所傳播，包括私人護老院，口罩令將於周三（22日）午夜生效，是控制病毒擴散的強力一步，容許民眾如常上班、外出購物。不過，老師在學校不需戴口罩，12歲以上學生則要。人們有醫療理由等合法解釋亦可豁免。

米卡科斯則稱，在衞生總監薩頓建議下維省會延長緊急狀態令一個月，預計省內確診會持續上升，將推出更多限制民眾到訪醫院及護老院的安排。薩頓形容情況猶如坐過山車，沒有絕對清晰信號見到確診數下降，下令全民戴口罩是減低病毒傳播的關鍵。

省政府宣布口罩令後，墨爾本出現搶購口罩潮，有澳洲記者到當地一間藥房查看時，發現民眾都爭相買大批口罩。有網民聲稱去了5間藥房都買不到口罩，有約100人在其中一間店外排隊等候入內買口罩。網民斥責安德魯斯強制民眾戴口罩，人們卻買不到口罩，質疑對方何時兌現承諾派發口罩。