脫北者揭勞改營缺糧　要在守衞面前如廁

北韓上世紀90年代末的大饑荒，曾令不少國民甘做人蛇出逃以保命。英媒上周四（16日）訪問一名現居英國的女脫北者，講述她兩度逃離北韓的悲慘經歷，揭露被揭發而遣返北韓後，曾送往勞改營過着非人生活，囚犯更被迫吃老鼠充飢。

52歲的朴池賢（Jihyun Park，音譯）今年2月獲國際特赦組織頒發勇氣獎，目前定居曼徹斯特伯里。本是北韓教師的她1998年2月饑荒期間，由其父安排首次由北韓逃到中國，同行有細她9歲，曾從軍的弟弟。兩姐弟失散後，人口販子將她以5000元人民幣（約5544港元）賣給一名農夫作妻子，受全家奴役虐待，成為性奴和廉價工人，之後因姦成孕誕下一名兒子。

朴池賢2004年被鄰居舉報而遣返北韓送入勞改營，與5歲兒子分離。營內環境惡劣，缺乏糧食藥物及只能在守衞面前如廁，亦沒衞生用品處理月經。她苦捱半年後因腿部重傷得到第2次逃離北韓機會，最終在一名人口販子協助下找回兒子，其後在蒙古邂逅同為脫北者的丈夫。

朴池賢一家2008年輾轉以難民身份到達英國，在當地議會幫助下找到工作，目前在英國參與人權工作。惟其被遣送回北韓的弟弟、同樣逃出北韓的姐姐及母親至今仍下落不明。