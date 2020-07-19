港區國安法：保守黨議員促藍韜文終止與港引渡協議

香港落實《港區國安法》後，多個西方國家先後終止與香港的引渡協議。英國政府早前指正檢視與香港的引渡協議，多名保守黨國會議員上周六（18日）聯署去信外相藍韜文及內政大臣彭黛玲，要求政府保證會終止與香港的引渡安排。

聯署的包括下議院外交事務委員會主席董勤達、前脫歐事務大臣戴德偉等17人，他們指出北京推行《港區國安法》改變香港人及身處香港人士的公民權利，雖然該法的所有影響未清晰，但第38條列明的治外法權引起全球關注。聯署人稱，他們要自問是否同意中國共產黨對分離、顛覆、恐怖主義及勾結的定義，分享內地法官的詮釋。

信件續指，英國的盟友如加拿大、美國及澳洲已終止與香港的引渡協議，新西蘭亦正檢視安排，議員要求政府確保英方會終止與香港的引渡協議。有英國記者在Twitter指，藍韜文表示英國要非常小心地處理對華事務，表明新冠肺炎疫情後事情不會如常，周一（20日）會再向下議員說明。

另一邊廂，中國駐英國大使劉曉明周日（19日）接受英國廣播公司訪問，主持人問及香港是否仍有言論自由時，劉曉明稱「完全尊重」，解釋《港區國安法》立法目的是重整香港秩序，保護大多數人的權利，只針對極少數有意危害國家安全的人，並反駁主持人提到有輿論認為該法違反一國兩制的說法。

劉曉明又警告，如果英方制裁中國官員，中國必會作出反制；又提及中方制裁美國官員作反擊一事，強調不希望中英關係亦出現互相反制的情況。