新冠肺炎：約翰遜拒再封城 強調是最後手段

英國新冠肺炎疫情稍為紓緩之際，首相約翰遜近日明言不希望再下令封城，將有關措施比喻為「核威攝」，強調是迫不得已才會使出的最後手段。另外他又要求內閣成員本周舉行面對面會議，是今年3月以來首次。

約翰遜在《星期日電訊報》專訪中強調，不想再下令封城，同時認為英國不會再次出現早前嚴峻的局面；約翰遜表示當局在確認及隔離爆發疫情地區方面正做得更好，並希望經濟不會受疫情影響。

另外，約翰遜要求其內閣26名成員本周回辦公室上班，是自3月來首次正式回到工作場所復工，旨在要作為全國榜樣。預料英格蘭下月1日將會公布新的上班指引，讓公司決定如何讓員工安全上班。

約翰遜上周五（17日）表明想在今年聖誕節前讓巿民生活回歸正常，但政府首席科學顧問瓦蘭斯（Patrick Vallance）卻「潑冷水」，指若可以的話，目前沒有理由改變要求民眾在家工作的指引。他又稱冬季將會是抗疫的一大挑戰，屆時或需要實施全國措施。

英國上周六（18日）宣布有40人病歿，令當地新冠肺炎死者增至45,273人。