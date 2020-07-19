首爾市長自殺前　心腹涉向性侵指控者施壓

南韓首爾市長朴元淳捲入性侵指控後，本月9日自殺身亡，震驚全國。韓媒上周五（17日）披露，朴的時任秘書室長高韓石在朴元淳輕生當日，曾與對方會面，商討性侵醜聞應對；但高堅稱事前不知道事主報案的消息。然而，事主的支援組織則指控，朴的心腹在事發前一天，曾施壓要求事主在性侵指控上噤聲。

韓媒早前報道，朴元淳的一名前秘書於本月8日、即朴自殺的前一天，報警聲稱自2017年起遭朴元淳性侵。《中央日報》上周五披露，首爾市性別特別助理林順英於9日清晨即知會了高韓石，並討論了朴元淳會否受壓辭職的問題。附近閉路電視片段可見，高韓石隨即於當日早上9時許前赴市長官邸，據報與朴元淳單獨密談一小時。

高韓石事後承認，當日曾與朴元淳會面商討性騷擾等「不光彩事件」，但強調「只是通過其他渠道得知事件，不知道（事主）已經報案」。事件引發在野黨質疑，高則否認有政府或警方消息事先向他披露案件，形容外界指控是「編造小說」。

另有報道指，性侵案的事主律師金在蓮聲稱，提出指控後曾接到首爾市政府一位室長的短訊，矛頭直指高韓石。高同樣否認，稱︰「我連律師的電話號碼都不知道。」但有分析指，高韓石在9日上午趕赴市長官邸密談、又是在下午與朴通電的最後一人，認為他事前不知情的說法欠缺說服力。

支援事主的組織則指，朴元淳的親信早於8日已聯絡事主，一邊表示「必須查明真相」，一邊稱「沒有確切證據會很困難」，又警告事主勿被政治陣營或女權組織利用，不要舉行記者會。上述消息均與首爾市政府所聲稱，在朴元淳9日失蹤後方得知性侵案的說法大相逕庭。

被視為總統文在寅主要對手的在野國民之黨領袖安哲秀，上周四（16日）亦就事件發炮。他批評︰「如果警方和青瓦台故意將指控消息透露給加害人，為其爭取隱匿和應對的時間，意味着國家的根基已經腐壞。」他狠批，如果事件屬實，將是比崔順實干政門更為嚴重的濫權問題，文在寅應親自道歉。