男教師網上扮女童　引誘逾70男同學傳下體照

澳洲墨爾本一名25歲小學男教師為求滿足性慾，在網上假扮成13歲女童並引誘逾70名男學生發下體照片及性交影片。警方本月2日將他拘捕並落案起訴。他上周四（16日）在庭上被控31項有關管有及製作虐兒物品罪名。他獲有條件保釋並在10月上庭受審。

科爾多瓦（Timothy Patrick Cordova）在社交平台Instagram化名為羅伯茨（Matilda Roberts），向自己曾任職的3間小學的學生伸出狼手，要求他們自拍「陰莖」，又要求錄影他們做愛的影片。警方在上月突擊搜查其住所，發現電腦存有2個放有該等圖片影像的隱藏文件夾，另外其他文件夾則以男同學的全名做名字。

調查員上庭時提到，疑犯任職期間更曾在學校的游泳嘉年華中拍攝兒童私處。逾60名受害人來自同一間學校，其中26名男同學曾是他的學生。法官允許他保釋，但保釋期間需要與其曾經當警察的叔叔同住，同時受限制令約束，不得進入教育場所外200米範圍。另外，他在晚上8時至清晨5時宵禁，在家中亦不可上網或與18歲以下人士溝通。