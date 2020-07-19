西部市議會選舉缺席率過高　首輪結果失效

法國西部羅亞爾-大西洋省南特行政法院，日前判馬爾維爾市3月中旬的市議會選舉首輪投票結果失效，原因是在新冠肺炎疫情下缺席率過高。

3月15日是法國市議會首輪投票日，但因疫情嚴峻，政府從當天凌晨0時起禁止全國大小餐館營業，同月17日起實施封國隔離措施。這導致首輪投票日多個地區的居民沒有前往投票，隨後法庭接到多宗投訴，要求取消首輪結果。

南特行政法院本月9日裁決馬爾維爾市的首輪投票結果失效。勒遜以50.32%獲勝當選為該市市長。該城鎮有2494名選民，當天只有44.63%選民前往投票，比2014年市議會選舉首輪投票日少20個百分點。

其中一名落敗候選人桑菲爾認為結果不公而入稟法庭。她說當時政府在投票日宣布疫情限制措施，導致大量選民擔憂病毒散播和感染不敢去投票，在東部聖日耳曼歐蒙多爾市執政共和前進黨市長雷諾喬治的發動下，50名市長和候選人在4月3日的《費加羅報》一個論壇中簽名要求重新進行投票。

隨後喬治和其他3名市長以5千萬選民名義創立一個協會，鼓勵候選人和市長推翻首輪投票結果。在數周內接近4千人加入。此外，有5千萬選民也提出違憲審查。憲法議會6月17日表示，主張行政法院就投訴案件逐一審查，看應否考慮缺席投票情況。

至於市議會選舉的第二輪投票，最後在6月28日才得以進行。國家從5月11日起逐步解封。

駐法國記者呂靜儀報道