憂華商影響大選　監察部門查執政黨收受捐款

新西蘭9月舉行大選，外界關注中國影響力滲透問題。該國嚴重詐騙辦公室（SFO）上周一（13日）表示，正就總理阿德恩（Jacinda Ardern）所屬的新西蘭工黨2017年收受捐款一事展開調查。SFO未有詳述細節，僅稱目前作出有關宣布符合過往做法及公眾利益。

對於受到SFO調查，新西蘭工黨主席紹博（Claire Szabo）表示，該黨亦未被告知調查具體細節，將與對方合作。她2月曾承認，該黨2017年曾透過「新西蘭潮屬總會」組織的拍賣會，籌集6萬新西蘭元（約30.5萬港元），強調曾申報有關款項。

紹博當時亦表示，2名正被起訴的華裔商人、「新西蘭潮屬總會」董事局主席張乙坤（Zhang Yikun）及鄭世家（Shijia Zheng，音譯）曾向該黨捐款。其中張乙坤在該拍賣會上，以購買藝術品的形式，捐出1萬新西蘭元（約5萬港元）；而鄭世家2018年則捐出1940新西蘭元（約9863港元）。由於兩人捐款低於1.5萬新西蘭元（約7.6萬港元），故未有申報。

SFO早於2月已針對張乙坤、鄭世家及鄭亨家（Hengjia Zheng，音譯）向反對派國家黨捐款一事，連同國家黨國會議員羅斯（Jami-Lee Ross）提出檢控。眾人涉嫌於2017及2018年將兩筆各10萬新西蘭元（約50.8萬港元）大額捐款拆成小份，藉此避過按選舉條例公開捐款人的身份。