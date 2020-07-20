劉曉明：英國拒用華為5G　等同拒絕未來

英國上周二（14日）宣布分兩階段禁用中國科技巨企華為的5G網絡設備後，中國駐英國大使劉曉明近日接受英國《泰晤士報》網上訪問表示，英國拒用華為等同拒絕未來。

劉曉明表示，選擇華為等於選擇未來及發展，相反拒用華為等同拒絕未來及發展。他指5G代表未來，不單代表行業未來，也是日常生活方式的未來，而華為及中國均是5G的領導者，重申中國企業曾是中英兩國雙贏合作的典範。

當談及英國對華為的政策大變時，劉曉明稱，「英國已錯過成為該領域領先國家的機會」。英國政府上周宣布，電訊商年底起不准再買入華為的5G組件，並且要在2027年前拆除所有華為5G設備，令雙方近20年的合作關係步向終結。

劉曉明周日（19日）另接受英國廣播公司（BBC）訪問時，指一段早前在網上流傳、聲稱數百名新疆維吾爾囚犯被蒙眼及鎖上手銬的影片是假的。他斥責英美等西方政府一再對中國作出不實指控，亦否認中方對維族實施人口控制及強制墮胎。

此外，中國外交部發言人汪文斌周一（20日）駁斥英國外相藍韜文有關新疆的言論，強調涉疆問題是反暴力恐怖主義和反分裂的問題。他舉例，英方聲稱新疆推行強制絕育，惟事實上近40年來，新疆維族人口從555萬增長到1165萬，所謂的強制絕育的報道完全是一派胡言。他又指，英國制止華為技術只會損害自身利益和信譽，中方反對在沒有事實根據和確鑿證據下，違背市場規律和公平競爭原則，排斥特定國家的特定企業。