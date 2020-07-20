港區國安法：若英國允建香港流亡議會　中方必嚴正交涉

中國駐英國大使劉曉明近日接受英媒《泰晤士報》的訪問，談及包括《港區國安法》等多個議題。他指摘英國計劃給予持英國國民（海外）護照（BNO）的港人公民權利，是錯誤決定；又指如果英國允許有人建立所謂的香港「流亡議會」，將是大錯特錯。

劉曉明指英國計劃給予持BNO的港人公民權利，是針對《港區國安法》，認為是英方對該法的誤讀和誤解。他批評英國做出錯誤的反應，並違背不給予持BNO的港人在英居留權的承諾，有關措施將擾亂香港人心，無助於香港保持繁榮穩定，只會起反作用。

劉曉明亦被問及，對前香港眾志常委羅冠聰和前英國駐香港總領事館職員鄭文傑來到英國，以及鄭提到要建立香港流亡議會的看法。劉曉明批評，這些人的目標是分裂中國和港獨，這些組織是以破壞一國兩制為目的的反華組織。他指出，若英國允許建立所謂流亡議會，將違反尊重國家主權和領土完整的國際關係基本準則，中方必會提出嚴正交涉，警告他們這是非常危險的行為。

對於有媒體指英國政府或暫停與香港的引渡條約，中國外交部發言人汪文斌周一（20日）表示，英方近期有關涉港的錯誤言論和舉措，無視《港區國安法》有助於「一國兩制」行穩致遠的基本事實，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政。中方對此表示強烈譴責，並敦促英方不要在錯誤的道路上愈走愈遠，以免對中英關係造成進一步損害。

對於身兼終審法院非常任法官的英國最高法院院長韋彥德（Robert Reed）稱，《港區國安法》如影響香港司法獨立，英國將停止向香港派遣法官一事，汪文斌則強調，制訂《港區國安法》的目的是堵塞香港在國安方面的法律漏洞，香港依據基本法享有的獨立司法權和終審權不會受影響。