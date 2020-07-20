新冠肺炎：死亡人數破千　多縣倡收窄旅遊振興計劃

日本的新冠肺炎疫情反覆，周一（20日）的死亡個案突破1000宗。多縣知事周日（19日）就新冠肺炎疫情舉行視像會議，多人決定要求中央政府，將更多地方從本土旅遊振興計劃「Go To Travel」中剔除。另外，政府開始正式探討，修改應對疫情擴大的特別措施法，加強政府的法律權限。

疫情嚴重的東京在最後一刻被剔出「Go To Travel」計劃，政府最初表示不會作出補償，但引起民憤，執政聯盟內亦出現要求三思的聲音。有其他知事擔心，該計劃增加國民流動性，導致播毒風險上升；而九州地區受近日的暴雨洪災影響，亦難以接收到訪的旅客。

《朝日新聞》民調顯示，74%受訪民眾反對該計劃。《日經產業新聞》民調則顯示，80%受訪民眾認為計劃操之過急。該計劃涉款1350億日圓（約97.7億港元），周三（22日）將正式展開，旨在振興國內經濟。計劃將資助旅客一半的旅遊開支，包括住宿及交通費。

首相安倍安倍晉三周一表示，政府考慮補貼東京民眾的取消費用；內閣官房長官菅義偉指政府將靈活處理。菅義偉周日曾表示，鑑於東京等地感染者驟增，打算加強中央和地方政府的法律權限，以執行停業要求和補償方案。

東京和大阪周一分別新增168及49宗確診病例，均較前一天的高位回落。但同日，東京都和埼玉縣均有患者死亡，全國死亡病例增至1000宗。