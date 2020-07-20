港區國安法︰英國暫緩引渡協議　停向港警出口防暴裝備

香港落實《港區國安法》後引起國際關注。繼加拿大及澳洲後，英國周一（20日）亦跟隨盟友步伐，宣布即時無限期暫停與香港的引渡逃犯協議，並延長自1989年生效的對華武器禁運。英國首相約翰遜則指，英方將在部分議題上保持強硬，但強調無意與中國脫鉤。中國外交部批評英方粗暴干涉中國內政，對此表示強烈譴責

英國外相藍韜文表示，《港區國安法》經已損害英國及香港之間的引渡協議。他同時宣布，禁止向香港警方出口任何用於內部鎮壓的裝備，包括可致命武器、零件或彈藥。他又指，會檢視向香港終審法院派出非常任法官的安排。另有當地傳媒指出，英國政府打算向港人發出特定簽證，並最早於今夏宣布有關英國國民（海外）護照的簽證計劃。

約翰遜昨日較早前向傳媒確認，政府將就《港區國安法》的安全憂慮作出政策調整。他稱︰「如我所言，完全拋棄我們與中國合作的政策，是我們不會做的事。我們需作出合乎標準的回應，會在一些事情上保持強硬，但同時會保持接觸。」

約翰遜強調，中國是地緣政治上的一大因素，對英國人民及下一代的生活，有着重大影響。藍韜文早前接受訪問時指控北京違反人權，暗示跟隨「五眼聯盟」中加拿大和澳洲的做法，暫停與香港的引渡協議；他強調英國政府已與盟友審視香港情況，並指不會用「黃金時代」形容中英關係。

針對英國政府的做法，中國外交部發言人汪文斌周一表示，英方近期有關涉港的錯誤言論和舉措，無視《港區國安法》有助於「一國兩制」行穩致遠的基本事實，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政。中方對此表示強烈譴責，並敦促英方不要在錯誤的道路上愈走愈遠，以免對中英關係造成進一步損害。