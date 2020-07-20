輿論壓力下叫停示威者死刑　仍處決涉美間諜犯

伊朗3名青年示威者在去年的示威中被捕後，被判以死刑。事件再觸發新一波示威，社交網上的反對浪潮更蔓延至國內外。司法部受壓下，終在周日（19日）叫停處決，以重審案件。同一時間，一名伊朗公民則涉嫌為美國及以色列監視已故伊朗軍頭蘇萊曼尼，周一（20日）被處決。

伊朗籍的馬吉德（Mahmoud Mousavi Majd）被指為美國中央情報局（CIA）及以色列情報機關莫薩德（Mossad）擔任間諜，將蘇萊曼尼的行蹤情報提供予敵方。他在前年落網，死刑在周一執行。蘇萊曼尼在今年初被美軍擊殺，幾乎引爆波斯灣戰事。但伊朗當局強調，馬吉德一案與蘇萊曼尼之死無關。

馬吉德的處決行刑之時，正值伊朗國內外反對處決示威者的民憤沸騰之時，再引起關注。3名20多歲男子在去年11月的全國性示威中被捕；國際特赦組織表示，被捕3人在沒律師在場下，遭受毆打、電擊和倒掛等非常不公的迫供審判。最高法院上周二（14日）宣判，維持3人的死刑判決，引起示威。

社交媒體上隨後出現「不要處決（#do_not_execute）」的標籤浪潮，多達500萬人次參與，當中包括伊朗國內外知名人士；美國總統特朗普亦呼籲停止處決。風波愈演愈烈下，伊朗當局終於「跪低」，其中一名被捕人的律師周日公布，處決行刑已被叫停。