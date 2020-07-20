國會選舉日現汽車爆炸　近土耳其邊境釀7死85傷

敍利亞周日（19日）舉行自2011年內戰以來的第三次國會選舉，惟接壤土耳其的阿勒頗省阿扎茲同日發生汽車炸彈襲擊，造成至少7死約85傷。另在選前一晚，首都大馬士革亦發生兩宗炸彈襲擊，導致1死1傷。目前未有組織認責。

周日晚，鄰近土耳其南部基利斯城、西北部阿扎茲地區的一個村莊，有一輛裝滿炸藥的汽車爆炸，造成死傷嚴重。其中15個傷者已送至土耳其邊境的醫院就醫，部分人情況危急。據報，傷者中包括婦孺，7名死者中有5人是平民。

敍利亞人權觀察組織（SOHR）指傷者約有逾60人，土媒的傷者數字則為85人。另有報道指，在國會大選前一日（18日），大馬士革南部納赫艾沙區（Nahr Aisha）艾奈斯清真寺（Anas bin Malik）附近有兩枚裝置爆炸，造成1人死亡1人受傷。

敍利亞社會在近10年一直動盪不安。自從總統阿薩德（Bashar al-Assad）上台之後，國家面臨美國制裁，陷入經濟崩潰。敍利亞西北部自2016年被土耳其入侵以來，阿扎茲地區一直受土耳其支持的反叛軍控制，過去也發生過多次汽車炸彈襲擊案。