新冠肺炎：世衞稱北韓逾千人檢測　全部陰性

全球的新冠肺炎確診個案累計超過1460萬宗，逾60萬人死亡。世界衞生組織周一（20日）表示，支持以戴口罩作為防疫策略，但不能代替其他公共衞生措施。世衞亦關注非洲疫情，指南非確診數急速上升對非洲其他國家敲起警號。

世衞流行病學專家范克爾克霍夫（Maria Van Kerkhove）指出，很多國家都頒令強制戴口罩，但她認為不能以戴口罩代替清潔雙手、保持社交距離，亦無法代替檢測、追蹤及隔離密切接觸者，必須實行全面防疫措施。

衞生緊急項目負責人瑞安稱，撒哈拉以南的部分非洲國家的疫情發展速度令人擔憂，現在必須要嚴肅對待。總幹事譚德塞則警告，原住民社區的生活環境惡劣，面對的疫情風險甚高。對於英國牛津大學研發的疫苗取得突破，瑞安形容這是正面成果，但前路仍然漫長，需要大規模進行臨床測試。

另一方面，世衞駐北韓代表薩爾瓦多（Edwin Salvador）周一表示，北韓有1117人在本月初接受病毒測試，全部人結果呈陰性。他指，有610名在南浦港或中朝邊境新義州和丹東工作的北韓人接受隔離；並稱北韓實施嚴格社交距離措施，包括在公共場所強制戴口罩、禁止大型活動和聚會。