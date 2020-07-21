若歐洲封殺華為　中國擬禁愛立信諾基亞產品出口

傳中國考慮反制諾基亞（上圖）及愛立信（下圖）。

美國《華爾街日報》周一（20日）報道，如果歐盟成員國跟隨美國及英國，禁止中國科技巨企華為參與5G網絡建設，中國考慮打擊華為競爭對手、瑞典愛立信及芬蘭公司諾基亞在中國的業務，包括實施出口管制。若中方落實措施，兩間公司或轉移生產線到其他國家。中國外交部斥責《華爾街日報》惡意捏造假新聞。

報道引述消息人士指，中國商務部考慮制訂出口管制，阻止諾基亞和愛立信將在中國生產的產品運送到其他國家，但強調北京只會在歐洲嚴厲打擊中國供應商、禁止參與5G網絡建設的最壞情況下，才採取反制措施。

目前諾基亞及愛立信均在中國設廠，聘請過千名員工。知情人士指，諾基亞數周前得悉中國的潛在行動後，已重新審視供應鏈及制訂應急計劃轉移生產線，另有指兩間公司可能將中國的業務移到亞洲其他國家、歐洲或北美。

顧問公司APCO Worldwide大中華區主席麥格雷戈（Jim McGregor）說，如果中方真的拿諾基亞和愛立信開刀，部分外國科技公司可能嚇怕而將生產線撤出中國。他又稱，企業都害怕捲入地緣政治，重新評估生產與供應鏈的部署。報道分析指，北京今次放風只屬虛張聲勢，不會有實際行動。

另外，法國財長勒邁爾周二（21日）指法國不會全面禁止華為在該國投資，但強調會保護國內的「敏感區域」及國家安全利益，與英國政府表明封殺華為的取態不同。