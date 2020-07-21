國會授權軍事介入利比亞　美促緩和局勢

利比亞內戰演變成北非及中東的角力場。為反擊土耳其派兵進駐利比亞，埃及國會周一（21日）一致同意軍事介入利比亞，授權政府派兵到國外對抗恐怖分子及武裝民兵，支持軍閥赫夫特爾領導的利比亞國防軍（LNA）。獲聯合國承認的民族團結政府（GNA）斥責埃及形同宣戰。同日較早前，埃及總統西西與美國總統特朗普通電話，同意立即讓利比亞局勢降溫。

由西西支持者控制的國會，當日在閉門會議討論來自「西邊的威脅」後，一致通過授權埃及政府可在境外派駐軍隊執行任務，在西邊戰略戰線對付犯罪的武裝民兵組織及外國恐怖分子，保障國家安全。國會在聲明沒有透露計劃詳情，亦無點名提及利比亞及土耳其。

利比亞卡達菲政權在2011年倒台後爆發內戰，GNA與國防軍多年來在的黎波里及附近地區激戰。土耳其近日加強介入支援GNA，月初全面收復的黎波里控制權，並奪回西部大部分地區，引起埃及不滿。土耳其國防部長阿卡爾批評埃及行動，要求該國立即停止支持赫夫特爾，又稱所有支援他發動的政變均損害利比亞安全、和平等。

利比亞局勢備受關注，美國白宮發聲明指特朗普與西西通話，同意利比亞需以停戰、經濟及政治談判取得進展，緩和局勢。特朗普亦與法國總統馬克龍通話，指外國軍隊的存在加劇了利比亞衝突；聯合國發言人亦指，軍事手段無法解決該國危險，必須立即停火。