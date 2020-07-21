新冠肺炎：歐盟談判90小時　同意7500億歐元抗疫基金

歐盟成員國領袖同意化解分歧，周二（21日）清晨就總值1.85萬億歐元（約16.39萬億港元）的預算案及經濟復甦基金達成共識，結束踏入第5日的馬拉松式峰會。

峰會上周五（17日）開始在比利時召開，原定只開2日，惟歐盟南部及北部、東部及西部的國家就復甦基金規模爭持不下，以荷蘭為首的「節儉」國家堅持要調低無償資助，因此遲遲未達共識。主持峰會的歐洲理事會主席查爾斯‧米歇爾周二突然在社交網宣布：「達成協議！（Deal）」

根據方案，經濟復甦基金規模達7500億歐元（約6.6萬億港元），成員國按查爾斯‧米歇爾的動議，將無償撥款金額由5000億歐元（約4.4萬億港元）調低至3900億歐元（約3.46萬億港元），貸款則增至3600億歐元（約3.19萬億港元）；同時簽署為期7年的預算案。

峰會另一個爭論點，是有成員國不想援助被指侵犯司法獨立的波蘭，及民主制度欠佳的匈牙利，查爾斯‧米歇爾則指，若發現有成員國違反法治及不推行經濟改革，任何領導人有權停止向有關國家提供援助。

查爾斯‧米歇爾在記者會表示，今次的馬拉松式峰會成功地結束，協議被視為歐洲旅程中的關鍵時刻。歐盟委員會主席馮德萊恩形容超過90小時的談判是值得的，法國總統馬克龍稱當日是歐洲歷史性的一天。