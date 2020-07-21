美向南海派轟炸機　列根號與澳日演習

美國結束在南海的「雙航母」行動後，中美兩國的軍事角力並沒有減少。美軍轟炸機及偵察機周二（21日）兵分兩路飛入南海執行任務，列根號航空母艦戰鬥群則聯同澳洲海軍及日本海上自衞隊，合共9艘艦艇在區內舉行聯合演習。

追蹤美國軍機動向的社交網帳戶Aircraft Spots表示，派駐關島安德森空軍基地、兩架呼叫代號為CLAWS01及CLAWS02的美國空軍B1B轟炸機，在兩架空中加油機的支援下，經菲律賓蘇祿海由東面飛入南海執行任務。同時，美國空軍一架呼叫代號為MUTT20的E8C偵察機，由菲律賓與台灣之間的巴士海峽飛入南海。

另一邊廂，日本海上自衞隊表示，由周日（19日）至周四（23日）期間，護衞艦照月號與美國及澳洲海軍在南海、菲律賓海及關島附近海域演習，以提升自衞隊的作戰能力，加強與美澳海軍的合作性。參與演習的美方代表是列根號航空母艦戰鬥群，澳洲則派出兩棲攻擊艦坎培拉號、驅逐艦、護衞艦及補給艦。

美軍表示艦隊不時與地區盟友聯合行動，透過聯合訓練及合作，加強對地區穩定及印太地區自由、開放的共同承諾，又提到澳洲及日本是美國的長期盟友。日本海上自衞隊指，就算受新冠肺炎疫情影響，仍繼續展開多國演習，追求印太地區自由、開放的願景；澳洲海軍形容，與美國及日本的合作機會是無價。

美軍上周五（17日）在南海展開「雙航母」行動，除了列根號航空母艦戰鬥群外，尼米茲號航空母艦戰鬥群也有參與。尼米茲號現已由馬六甲海峽駛入印度洋，周一（20日）率領艦艇與印度海軍聯合演習，預計它之後將駛往中東部署。