聯合反擊威脅　美航母與印度海軍演練

中美的軍事角力由南海延伸至印度洋，正當中印兩國因邊境流血衝突而關係緊張之際，早前在南海高調巡航的美軍尼米茲號航空母艦戰鬥群，周一（20日）在印度洋與印度海軍聯合演習；美方聲稱此舉旨在改善兩軍的合作性，並為區內提供安全。

根據美軍發放的照片，美印兩國海軍合共派出8艘艦艇參與演習，美方代表分別是航母尼米茲號、神盾巡洋艦普林斯頓號、神盾驅逐艦斯特雷號及拉爾夫‧約翰遜號。尼米茲號戰鬥群指揮官柯克（Jim Kirk）少將表示，與印度海軍聯合行動是一種榮幸，形容參與演習的印度東部艦隊強大及技術高超，而演習證明兩軍的行動彈性。

美軍透露，這場高級演習的內容包括防空，旨在令訓練及互操作性最大化，同時改善美印兩國海軍的合作，並有助雙方反擊海上威脅，例如海盜及暴力極端主義。美軍又指，尼米茲號航空母艦戰鬥群在印度洋部署，以支援印太地區的自由及開放。

尼米茲號與列根號的航空母艦戰鬥群上周五（17日）在南海展開「雙航母」行動，外界預計尼米茲號將前往中東，接替已連續185天在海上值勤的姊妹艦艾森豪威爾號，以維持對伊朗的軍事威懾；艾森豪威爾號已駛離北阿拉伯海，現時位處紅海。