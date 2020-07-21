研究：氣候變化加劇　北極熊2100年恐滅絕

英國學術期刊《自然氣候變遷》周一（20日）發表研究指，隨着氣候變化加劇，北極熊生存環境受到極大破壞，科學家首次預測若果全球溫室氣體排放量保持現狀，北極熊有可能將於2100年內滅絕。

研究指，目前全球僅存不多於2.6萬隻北極熊，被國際自然保護聯盟列為「易危到瀕危」級別物種。牠們分布在19個亞族群，包括挪威斯瓦爾巴群島、加拿大哈得遜灣、美國阿拉斯加州等。北極圈近年暖化速度急速，北極熊無法在土地尋找食物、以及依靠海冰覓食和獵捕，導致北極熊數量大幅下降。科學家預計最快到2040年，很多北極熊開始面臨繁殖問題。

今次研究分析了全球80%北極熊、其中13個亞族群，並用2種情景分析溫室氣體排放對北極熊帶來甚麼影響，第一種是如果排放量沒有減少，很有可能只得加拿大北部的伊麗莎白女王群島僅存北極熊；第二種是如果適度減少溫室氣體，北極熊到2080年仍然有繁殖問題。

國際北極熊中心首席科學家阿姆斯特魯普（Steven Amstrup）表示，現時的預測不容樂觀，但如果國際社會立即採取行動，人類將贏得時間拯救北極熊，地球上的物種能獲益。