動物權益分子騎劫巴士挾13人　叫總統呼籲民眾看紀錄片後投降

烏克蘭西北部盧茨克一名聲稱身上有炸彈的男子，周二（21日）早上開始騎劫一輛長途巴士及挾持13人，他與總統澤連斯基通話約15分鐘之後終於釋放人質並投降，持續約12小時的對峙事件終告落幕。騎劫巴士的男子據稱是一名動物權益分子，他已被捕，而所有人質都沒有受傷。

傳媒報道，澤連斯基在與疑犯克里沃什（Maksim Krivosh）講電話後不久，就應克里沃什的要求，在自己的Facebook帳戶貼出一段簡短的視像訊息，呼籲民眾觀看講述人類殘酷對待動物的美國紀錄片《地球上的生靈》，不久之後，疑犯就步出巴士向警方投降。

疑犯在較早之前與第一副警察總長科瓦爾（Yevhen Koval）談判之後，釋放了3名人質，包括一名孕婦，但在談判間疑犯亦曾經向車窗外開槍，差點打中科瓦爾。亦有指疑犯曾向車外投擲不明爆炸裝置，現場傳出爆炸聲。

人質事件結束之後，澤連斯基讚揚執法人員營救人質的努力，並在Fb發文表示，人的生命最可貴，而人質終可與家人擁抱。

當地傳媒指出，疑犯是一名幫助流浪狗的動物權益分子，內政部長阿瓦科夫（Arsen Avakov）則形容，疑犯「自製對世界的，並幻想對其作出報復；他對公義和人類的價值有自己的一套看法。」

現年45歲的克里沃什，曾因持械行劫、詐騙及非法持有槍械入獄10年，服刑期間接受心理專家觀察。他曾在社交網發文，批評多名高官及宗教領袖是合法恐怖分子。