新冠肺炎︰維省484新症再破紀錄　總理反對示威

澳洲的第二波新冠肺炎疫情嚴峻，維多利亞省周三（22日）公布再多484宗病例，再創單日新高。澳洲全國周三共新增501宗確診，超越3月錄得的460宗紀錄，是時隔約4個月來首次刷新紀錄。總理莫里森乘時狠批，有民眾預定下周於悉尼發起聲援美國黑人的示威，是「駭人聽聞」。

維省省長安德魯斯（Daniel Andrews）周三召開記者會，確認省內錄得破紀錄新症，另再多2人病死。新症中僅得97宗查明是與已知感染群組有關，另有387宗的源頭仍未明。他又批評，3800多名接受檢測的人士中，有90%人在等待檢測結果期間違反隔離令，對此感「非常不滿意」。他形容病例會因而持續增加，而6周封城時間亦會不斷延長。

墨爾本的封鎖措施至周三剛好滿兩周，新症數字反映疫情仍未受控，有傳維省需進入第4階段的嚴格封城。維省衞生總監薩頓（Brett Sutton）直指，省內或面臨每日500至600宗新症。但他認為，無證據顯示現時採取「新西蘭式」的嚴格封城，可遏止疫情。他甚至指此舉沒有好處的同時，更將對經濟及人民生活造成極壞影響。

安德魯斯亦表明，當日不會公布新的防疫限制措施，強調目前的重點應是確保所有出現病徵的人士可接受檢測，但未有排除未來封城措施「加辣」。但他宣布，進入超級市場的顧客均要戴上口罩，否則將被拒諸門外。超市口罩令將於周四（23日）午夜生效。

上一波疫情的重災區新南威爾士省，同日亦新增16宗確診。莫里森周三在電台表示，悉尼下周將舉行「黑人生命很重要」的示威令人感到「可怕」。他狠斥︰「是甚麼允許人們『奉旨』犯法？」但有澳媒批評，莫里森建議民眾戴口罩的同時，自己公開露面卻無跟隨戴口罩的指引。