慈善基金被投訴利益輸送　哈利反駁斥「下流捏造」

英國哈利王子與夫人梅根淡出王室後風波不斷，二人所創立的慈善團體，周一（20日）遭反王室團體指控涉嫌不當使用款項，向慈善團體監察機構投訴。哈利周二（21日）反駁指，有關指控極度冒犯、純屬「下流捏造」，直斥是對合作團體的「中傷和侮辱」。

主張廢除王室的團體「共和國（Republic）」指控，哈利涉借兄弟關係，令名下現已撤銷的「薩塞克斯王室」慈善基金會、以及名下環保旅遊機構「Travalyst」，分別獲得兄長威廉王子的王家基金會撥出兩筆約14.5萬英鎊（約143萬港元）的款項。投訴指，由於薩塞克斯王室慈善基金會已解體，有關款項據報已轉移至Travalyst。

共和國指控薩塞克斯王室及Travalist未有合理使用慈善款項，亦沒有僅以團體秉行的宗旨獨立運作，涉嫌違反指引條款，正式向慈善委員會（Charity Comission）投訴。指控認為，王家基金會向哈利夫婦名下團體撥款，唯一合理原因是因為哈利和威廉的私人關係，令王家基金會的獨立性亦受質疑。

共和國行政總裁史密斯稱︰「王家基金會向哈利的寵物慈善計劃給了接近30萬英鎊。但哈利的慈善基金現時正在關閉，他似乎將善款據為己有。我認為此舉違反慈善法例是無可否認的。」慈善委員會確認已收到投訴，正檢視情報，但強調目前並未斷定哈利的慈善團體有任何不當行為。

哈利和梅根早於去年退出與威廉成立的王家基金會（The Royal Foundation），並設立自己的基金會；但薩塞克斯王室慈善基金會亦因為兩人淡出王室而撤銷。哈利發言人其後反擊，稱哈利會繼續致力於慈善工作，對於有關失實指控感到極為冒犯。發言人又批評，有關是對哈里王子及合作機構夥伴的誹謗和羞辱。