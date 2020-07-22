移民部長與女下屬爆婚外情　遭阿德恩革職

新西蘭41歲移民部長利斯-加洛韋（Iain Lees-Galloway）爆出婚外情，他與一名女下屬在過去一年發生不正當關係。總理阿德恩周三（22日）宣布將他革職。

阿德恩周三召開記者會指，已婚的利斯-加洛韋與他一名下屬發生約一年的不正當關係，而關係屬你情我願，幾個月前已結束。但她批評，利斯-加洛韋負責監管職場關係及安全，在過去12個月卻缺乏應有的判斷力，捲入不當使用職權的指控，已對他繼續擔任移民部長失去信心。

利斯-加洛韋就事件道歉，並表示接受遭革職的決定，同時表明自己不會在9月的大選競逐連任。他說：「我在職位上做出完全不恰當的行為，無法繼續擔任部長。」在阿德恩宣布革職決定前夕，反對黨國家黨領袖柯林斯（Judith Collins）曾表示，已向阿德恩提出有關一名工黨部長的指控；阿德恩亦證實有關說法。

新西蘭政壇近期屢爆醜聞，衞生部長克拉克（David Clark）曾兩度違反防疫禁足令，月初引咎辭職；反對派議員法倫（Andrew Falloon）亦被指向年輕女性傳送不雅照片。