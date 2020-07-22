少女團隊研發低成本呼吸機　解決國內短缺問題

阿富汗一個名為「阿富汗夢想家」（Afghan Dreamers）的少女機械研究團隊，近日以汽車零件，配合美國麻省理工學院（MIT）公開的低科技呼吸機設計，成功研發出一部機械式呼吸機的原型。若能投入大量生產，可望解決國家醫院的呼吸機供不應求的問題。

來自赫拉特（Herat）的「阿富汗夢想家」5名隊員，年齡僅介乎15至17歲，3年前獲當地一間科技公司招募組隊。新冠肺炎疫情自3月爆發，政府官員擔心全國400個呼吸機不足以應付國家逾3600萬人口，所以希望製造機械式手動呼吸機。

少女們將MIT的MIT E-Vent呼吸機設計加以改良，在當地的二手市場找到豐田Corolla汽車零件，成功製造呼吸機原型。由於Corolla型號在當地盛行，因此相信有足夠生產新的呼吸機的汽車零件。

該呼吸機可以連續運行10小時，成本只需700美元（約5425港元），與普通一部價值2萬美元（約15.5萬港元）的傳統呼吸機比較，價錢相距一大截。雖然呼吸機不能與已發達國家的媲美，亦不符合美國食品及藥物管理局（FDA）要求的效能，但勝在成本低及大量生產，或能成為命懸一線的患者的救命索。