關懷患病鄰居　南丁格爾親筆信2250鎊拍出

英國已故護士先驅南丁格爾在19世紀末親筆寫下的兩封信件，周日（19日）在德比郡的漢森拍賣行，以合共2250鎊（約2.25萬港元）拍出。信件內容是在前線工作的南丁格爾透過收信人問候家鄉一位患病鄰居，專家形容這足以顯示這位現代護士之母無盡的仁慈和同理心。

這兩封信收藏在霍洛韋鎮（Holloway）一間古老房屋的書桌抽屉內，賣家在1986年繼承了這封信，最近才在書桌發現它們，信件主題是問候一位名叫艾倫（Hannah Allen）的女病人。南丁格爾在信中寫道：「我們可憐的朋友艾倫，她是否還需要我寄給她肉碎和果醬？」她又提及自己身體狀況欠佳：「我那做不完的工作，已遠遠超出我的力量，我無法再承擔任何額外的工作了。」

漢森拍賣行的專家形容這些信件「體現了南丁格爾所代表的一切：無限的仁慈和同情心以及獲得適當照顧的重要性」，是一個了不起的發現。兩封信分別以1300鎊（約1.3萬港元)和950鎊（約9500港元）售出，而一本有南丁格爾簽名題字的書則以1800鎊（約1.8萬港元）售出。