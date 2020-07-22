新冠肺炎：本地遊始推各地爆疫　擬放寬中韓商務人士入境

日本「Go To Travel」本地遊振興經濟計劃周三（22日）正式推行，各地確診個案同時激增，其中大阪創下單日新增確診最高的120人，東京都內累計患者亦突破1萬。政府周三決定放寬外國人入境限制，允許中國、南韓、台灣等12個國家和地區的商務人士入境；國內舉辦活動的5000人上限將維持至下個月末。

「Go To Travel」計劃由政府補貼國民在國內旅遊的50%旅費，只有東京都除外。46個道府縣即日起迎來首都圈和關西等地的本地旅客，各地多是住宿預約增多但客少的情況；靜岡縣熱海市有酒店指，預約在周四（23日）起的4日連休恢復到去年同期5成。那霸機場實施新規定，要求旅客若有發燒等，需即場留下唾液樣本檢驗，是日本首例。北海道新千歲機場下月內會對所有國內航線乘客進行檢查。

此際，全國疫情急轉直下，大阪府周三新增120宗確診，刷新府內單日確診人數的最高紀錄。東京都截至周二累計9816人確診，預計周三將新增230至240人確診，突破1萬累計宗數。愛知縣新增60人確診創單日新高，縣內名古屋市逾40人確診，同創該縣單日新高。福岡市周二（21日）新增39人確診，創下單日新高，市長高島宗一郎認為已迎來第2波疫情。

日本海上自衞隊因上周六（18日）有1名男隊員確診，需延遲參加夏威夷海域舉行的演習。厚生勞動省周二批准類固醇藥物「地塞米松」成為國內第2款新冠肺炎治療藥物。日本航空公司擬取消2021年度應屆畢業生的招聘活動。

另外，南韓首爾大學、延世大學及高麗大學等有學生被揭發網上考試期間，利用手機通訊軟件等與同學分享答案作弊。有鑑情況嚴重，多間大學決定第2學期起恢復回校考試。