調查指華漁船在朝水域非法捕撈　趕絕北韓漁民

針對日本海岸去年發現多達165艘載有白骨的北韓木船，較前年增加一倍，美國全國廣播公司（NBC）與全球漁業觀察組織合作調查，發現「幽靈船」起因是中國大批漁船隊伍在北韓海域非法捕撈，涉違聯合國對朝制裁令。北韓漁民因而被迫以身涉險，到俄羅斯的水域偷捕。

調查綜合夜光遙感技術等4枚人造衞星技術，在南北韓、日本和俄羅斯甚少被監測水域，發現有關非法捕魚活動。報告指出，2017年最少有900艘一般監測系統偵測不到的中國漁船，無視聯合國安理會制裁北韓禁令，在北韓水域偷捕；翌年也有700艘。

單計這兩年間，中國漁船已在該區捕獲價值4.4億美元（逾34億港元）的16萬噸北魷（Japanese flying squid），相當於日本和南韓漁船捕獲量的總和，導致魷魚數量銳減超過70%。南韓鬱陵島市長金炳洙亦指摘，中國漁船打擊當地的旅遊業和漁業收入，曾有200多艘中國魷魚船駛至躲避風浪，並在其港口傾倒石油及垃圾。

違反禁令的船隊幾乎佔整個中國遠洋捕魚船隊的3分之1，全球漁業觀測站的國際研究員形容，這是「單一遠洋船隊最大規模的非法捕魚活動」。由於中國的漁船較大型且設備精良，裝備簡陋的北韓漁民惟有冒死出海，部分人途中遭遇颱風或發動機故障而受困海中，死於失溫或脫水。

根據聯合國安理會對北韓的制裁措施，北韓被禁止出口海鮮及轉售捕魚權。目前未知北京與平壤之間是否有捕魚權交易，但聯合國制裁監察員在最新近發表的報告曾表示，北韓仍有從非法售賣捕魚權的交易中賺取收入。

中國外交部回應指，「中國一貫認真執行安理會有關北韓的決議」，並補充稱中國一貫嚴厲處罰非法捕魚行為。