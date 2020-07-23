港區國安法︰英允BNO申請居留　華使館斥違國際法

香港落實《港區國安法》後，多國接連調整港人的簽證或移民政策。英國政府周三（22日）宣布，符合英國國民（海外）護照（BNO）資格的港人可於明年申請留英5年，其後可申請居留權；其無BNO的近親亦可申請。中國駐英大使館周四（23日）炮轟英方此舉「違反國際法」，要求立即改正，又表明中方將作出有力回應。

中國駐英國大使館發言人周四發表聲明，提及中英曾就BNO護照問題互換備忘錄，英方在備忘錄中明確承諾不給予持有BNO護照的港人在英居留權。聲明指，英方不顧中方強烈反對和交涉，為有關人士提供居留和入籍路徑，是「嚴重違背自身承諾，嚴重干涉中國內政，嚴重違反國際法和國際關係基本準則」，對此表示強烈不滿和堅決反對，並將做出有力回應。

中國駐英大使劉曉明周三出席線上企業座談會時，表示英國近期犯下「嚴重違反國際關係基本準則、對華認知與戰略定位出現嚴重錯誤」的兩大錯誤，導致中英兩國關係急轉直下。他直指︰「如果英國選擇與中國脫鉤，就是與機遇脫鉤、與增長脫鉤、與未來脫鉤。」

劉曉明指，英國要邁向全球化，是「繞不開、離不開中國」，即使目前中英關係困難，英國政府也必須承認與中國保持建設性關係的必要性。他形容，「中英經濟互補性強、利益融合深、合作領域廣」，英國社會主流、特別是工商界，仍希望深化對華合作。

英國內政大臣彭黛玲周三向國會發書面聲明，公布合BNO資格的港人可於明年1月起，申請特別簽證留英最多5年，之後可申請居留權；其近親同樣適用。她強調，有關簽證不要求技能審查、收入門檻等，亦毋須在申請前先獲得英國工作。彭黛玲明言︰「我正給予BNO公民取得英國公民身份的機會。」