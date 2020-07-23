最大獨立新聞網疑遭政治打壓　總編輯被炒

匈牙利最大獨立新聞網站「Index.hu」近期被親政府商人大手入股後，屢受政治壓力。總編輯杜爾（Szabolcs Dull）上月發表捍衞公司獨立自主的聲明，至周三（22日）遭到解僱。傳媒界人士形容事件是「匈牙利新聞自由最黑暗的一日」。

Index.hu在匈牙利具有影響力，據指在全國所有獨立新聞中佔了一半頁面瀏覽量，惟因經常批評總理歐爾班的右翼路線，疑受到當局打壓。近月有親政府商人大量購買Index.hu的廣告代理股份，幾乎控制網站運作。在上月，杜爾公開警告公司因受到外部壓力，編採獨立處於危險之中，並將網頁的狀況由「獨立」變成「危險」。

杜爾被解僱後，有逾90名職員同日在網站發表公開信，表明絕不能接受資方解僱杜爾，又強調杜爾不會因勒索而屈服。不過，Index.hu負責人博多洛伊（László Bodolai）否認公司受到政治干預，解釋杜爾因處理公司內部壓力不善、加上廣告收益下跌才遭解僱。根據國際組織無國界記者的報告，匈牙利的新聞自由程度全球排第89名，在歐盟內排尾二。