駛近南沙群島　澳洲艦隊與華海軍對峙

日本、美國及澳洲的軍艦在菲律賓海組成編隊航行。

南海的軍事形勢日趨緊張，繼美國兩度展開「雙航母」行動後，報道指以兩棲攻擊艦為首的澳洲海軍艦隊，上周駛近南沙群島，期間與中國解放軍艦艇對峙。該支艦隊之後轉到菲律賓海，與美國及日本舉行聯合海上演習，演習周四（23日）結束。

該支澳洲艦隊由5艘軍艦組成，分別是兩棲攻擊艦坎培拉號、驅逐艦霍巴特號、護衞艦斯圖爾特號及阿蘭達號、補給艦天狼星號，本月5日離開北部達爾文，展開在東南亞及美國夏威夷的部署行動。澳洲廣播公司周三（22日）報道，艦隊上周在南海的南沙群島附近遇上中國海軍艦艇。報道沒有披露更多詳情，但指澳洲軍艦沒有如美國海軍艦艇一樣，闖入南沙群島12海里範圍執行「航行自由」行動。

澳洲國防部回應表示，在部署行動期間，所有與外國軍艦的計劃外互動，均以安全及專業的形式進行；又指在這場部署行動進行的活動，是澳洲軍隊在印太地區的年度常規活動一部分。暫未知中澳軍艦在南海相遇的具體地點，但國防部確認艦隊沒有駛近南沙群島，而澳洲海軍去年在南海航行期間，曾受中國解放軍的密切關注。

該支澳洲艦隊事後經菲律賓聖貝納迪諾海峽，由南海駛入菲律賓海，周二（21日）在該海域匯合美國海軍航空母艦列根號的戰鬥群及日本海上自衞隊護衞艦照月號，並演練海上補給、飛行任務、海上機動及通訊。澳洲國防部指演習展示澳美日的海軍高度互操作性及能力，艦隊之後前往美國夏威夷參加美方主導的環太平洋軍演。

與此同時，美國太平洋空軍周三表示，兩架B1B轟炸機前一天從派駐關島安德森空軍基地出發，前往南海執行長程戰略轟炸機特遣隊任務，並飛至菲律賓海上空時，與列根號航空母艦戰鬥群展開海上整合行動。美軍指這展示美方對印太地區安全及穩定的承諾，以及部隊接到命令後，迅速部署在前沿地點並持續執行任務的能力。

美國軍機亦繼續飛近中國執行任務，海軍一架P8A海上巡邏機及陸軍一架RC12X偵察機，周三分別出現在台灣南部及黃海的海域上空，其中後者由南韓的基地出發。