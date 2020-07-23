智庫︰大學過分依賴華學生學費　恐損學術自由

獲英國執政保守黨議員支持的智庫周三（22日）發表報告，指英國大學過分依賴來自中國留學生的學費，認為「有充分理由」憂慮中國共產黨及其衞星組織，會損害英國學界的學術自由和研究。報告促請英國政府增加撥款，支援就讀高價值學位的本地學生，以取代中國留學生。

由保守黨金主和議員支持的智庫「Onward」發表報告，批評豐厚的留學生學費收入，影響了國內大學的決策優次排序。報告提出，為了解決有關情況，政府應立例限制每間大學可由單一國家收取學費的上限，以及推動更多本國學生選修高收入學位課程，如醫科、法律系、經濟學及理科。

報告作者是曾任前首相文翠珊的特別顧問坦納（Will Tanner）。他指出，英國至今未有認真討論海外學生增長問題，但英國多間最高等的學府的存亡，「現時並非由國會決定，而是掌握在千里之外的外國手中」。他稱︰「更令人憂慮的是，三分之一的海外資金是來自中國，一個揚言威脅會因為批評而阻止學生留英的國家。」

在去年，英國的大學中合共有12萬名中國留學生在讀；數據則顯示，國內大學生仍有77%是本土人。但Onward指出，在劍橋大學、牛津大學、帝國學院、倫敦經濟學院等名牌學府中，英國學生的比率近年有所下跌。