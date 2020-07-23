新冠肺炎：研究指大邱隱性患者多　病例或比現況多27倍

南韓大邱市是新冠肺疫情爆發初期，東亞地區的疫央。當地研究團隊周二（22日）公布調查報告，發現大邱市內每13人便有1人體內有新冠病毒抗體，或是未被發現的隱性患者，意味着實際確診數目可能是現在公布的27倍之多。不過，衞生部門指出研究的樣本量太少，準確度不足，促請各方對調查持審慎態度。

調查在5月25日至6月5日期間進行。大邱市是全國第4大城市，人口達250萬。在198名未曾測試新冠肺炎的市民中，其中有15名有新冠肺炎抗體，即7.6%的受檢測人士有機會成為隱性患者四處播毒，亦表示市內18.5萬人接觸過該病毒。然而，大邱市截止上月仍只有不足7000宗確診。報告已刊於本月16日的《南韓醫學期刊》上。

南韓中央防疫對策本部周四（23日）則公布，國內前一天新增59宗新冠肺炎病例，累計1.3938萬宗，其中297人死亡。南韓連日來每日新增病例均維持在60宗左右，其中本土病例持續增加，防疫形勢仍嚴峻。周四公布59宗病例中，有39宗為本土病例，幾乎是境外輸入病例的兩倍。

其中，首都圈和光州市集體感染餘波未平，以療養院、教會等設施為中心，不斷出現確診患者。此外，陸軍前線部隊多人確診，引發疫情反彈的憂慮。截至周三下午，位於京畿道抱川市的一隊陸軍前線部隊，已有14人確診，首名患者的感染途徑仍未明。