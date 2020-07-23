美黑海演練射巡航導彈　軍機遭俄攔截

美俄繼續在黑海角力，美國在區內舉行軍事演習，周三（22日）演練試射巡航導彈，向俄羅斯示警。俄軍同日在黑海上空，攔截兩架美軍巡邏機及偵察機。

美國、烏克蘭、挪威、西班牙、羅馬尼亞、土耳其、保加利亞、格魯吉亞周一（20日）至下周日（26日）在黑海，舉行「海風2020」的聯合軍演，合共逾2000人參與。美軍指演習有助確保區內穩定，有利更好準備應對敵人，並向敵人表明，美國與盟友、夥伴對集體防禦的承諾，以及準備好回應複雜的安全環境。

在周三的演習，美軍展開一場全領域任務，出動駐歐海軍及空軍、歐洲特種作戰司令部及太空司令部，訓練部隊執行全領域任務的整合、行動及通訊能力。駐守意大利的F16戰機，演練利用聯合空對地距外導彈的戰術，加強空軍戰備狀態及威懾力；這款巡航導彈射程370公里，並專門摧毀高價值、高防禦的目標。

另一邊廂，俄羅斯國防部國家防禦控制中心周三表示，黑海艦隊及波羅的海艦隊的防空部隊，當天發現美軍P8A海上巡邏機及U2S偵察機，以及德國海軍P3C海上巡邏機，分別在黑海及波羅的海上空飛行，於是立即派出戰機攔截監視。