太空角力升級　美指俄測試反衞星武器

太空是美俄其中一個軍事角力領域，美國太空司令部周四（23日）指俄羅斯上周在太空測試反衞星武器，其中一枚人造衞星在地球軌道發射不明物體。美軍指這進一步證明俄方繼續研發及測試太空武器，威脅美國及盟友的衞星安全。

美國太空司令部司令雷蒙發表聲明，指俄羅斯一枚代號為Cosmos 2543的人造衞星，上周三（15日）發射一個物體，情況類似俄方2017年在地球軌道展開的測試，並與俄方指該人造衞星執行檢查任務的說法有出入。俄羅斯去年11月26日發射人造衞星上太空，但它其後「一變二」，分為Cosmos 2542及Cosmos 2543。

Cosmos 2542及Cosmos 2543今年1月接近美軍K11間諜衞星，美方經外交渠道抗議後，被形容為「俄羅斯娃娃」的涉事俄方人造衞星，雙雙離開美方間諜衞星。聲明批評，俄羅斯一方面提倡外太空軍備控制，以限制美國的太空能力，但另一方面明顯沒有停止陸基及軌道反衞星武器計劃的意圖，形容俄方此舉偽善。

雷蒙指今次事件再次證明美國及盟友的太空系統，面對真實、嚴重及愈來愈大的威脅，而俄羅斯研發及測試軌道武器，反映美國建立太空軍及太空司令部的重要性；美方承諾及準備好保護自身及盟友的利益，免受太空敵對行為威脅。

另外，雷蒙接受訪問時透露，中國訓練專門部隊，並配備可炸開軌道物體的武器；中俄兩國已部署陸基激光及通訊干擾裝備，有能力令人造衞星無法運作。