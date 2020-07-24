美F15戰機敍上空飛近　伊朗民航機急下降致4傷

波斯灣局勢未穩之際，伊朗傳媒周四（23日）報道，一架伊朗客機飛往黎巴嫩期間，在敍利亞上空遭兩架美國戰機飛近至100米內的具「侵略性」的距離。美國國防部其後確認，美軍派出兩架F15戰機飛至該架客機的可視範圍，但保持了1000米的安全距離。

伊朗國營電視台周四報道，一架載有150名乘客的馬漢航空公司IRM1152航班，由德黑蘭飛至黎巴嫩貝魯特期間，遭兩架自稱為美國人的飛機接近。報道形容有關美國飛機舉動危險，馬漢航空的機師需即時下降以避免相撞，導致機上4名乘客受輕傷。

航班監察網站數據顯示，馬漢航空客機在事發前由34000呎高度爬升至34600呎，其後在1分鐘內下降了600呎（約183米）。根據規定，在高空的飛機應至少保持600米距離，以免相撞；但600米近距離已足以產生機尾亂流。網傳機上片段可見，事發時客機搖晃，乘客尖叫聲四起，有人倒地，亦有人頭破血流。

伊媒最初報道時，指涉事飛機屬於以色列；惟以色列國防軍同日發聲明否認。美國國防部發言人烏爾班（Bill Urban）事後證實，涉事飛機為美軍F15鷹式戰機，是由敍利亞伊拉克邊境阿爾坦夫（Al-Tanf）美軍基地起飛。他指，戰機為確保空域安全而進行目測檢視，發現該飛機是民航機後，已即時拉開距離。

該班馬漢航空的空中巴士A310事後安全飛抵貝魯特，目前已返航德黑蘭。伊朗外交部發聲明指，目前正調查有關飛機的事件，以考慮採取必要的政治及法律行動回應。馬漢航空早於2011年，被美國指控為伊朗革命衞隊的聖城旅提供財政及技術支援，又向黎巴嫩真主黨運送武器和軍兵，遭美國財政部制裁。